Gümüşhane Üniversitesi'nde Satala Antik Kenti Konferansı Düzenlendi

Gümüşhane Üniversitesi'nde turizm rehberliği söyleşileri kapsamında, "Satala Antik Kenti" konulu konferans organize edildi.

Kazı Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Yavuz Çakmur, Turizm Fakültesi Salonunda gerçekleştirilen konferansta, Satala'nın bir antik kentten ziyade bir garnizon kenti olduğunu söyledi.

Satala'da bir Roma havuzu olduğunu belirten Çakmur, Anadolu'da çok fazla Roma havuzu olmadığını ifade etti.

Çakmur, "Havuz, erken dönemde olduğu gibi günümüzde de köyün su ihtiyacını karşılıyor, işlevine devam ediyor. Havuzun içi, Roma havuz mimarisini sergiliyor." dedi.

Antik kentte 2020'de C3 açmasında bir zırhla karşılaşıldığını anımsatan Çakmur, "Roma lejyonerleri tarafından kullanılan 'Lorica Squamata' zırhı, Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğünde 4 yıl süren çalışma sonucunda restore edildi ve Gümüşhane'ye getirildi." diye konuştu.

Çakmur, Satala'nın sürekli çatışmaların yaşandığı, yıkılıp tekrar yapılan bir yerleşim yeri olduğunu anlattı.

Nekropol alanda yapılan çalışmalara ilişkin de Çakmur, "Üst düzey askerler bulunmakta. Anadolu'da lejyon kentinde ilk defa askeri mezar açıldı. Buluntular da lejyonlar hakkında bize bilgi verdi. 25 yıllık askerlik görevini tamamlayanlara verilen terhis belgelerine rastladık." değerlendirmesinde bulundu.

Satala'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin Roma lejyoner hayatını deneyimleyecekleri bir ziyaretçi karşılama merkezi ve sergi mekanının oluşturulmasını hedeflediklerini belirten Çakmur, "Sergi mekanlarının tematik bir sunum rolü üstlenerek, insanlara bir lejyonerin doğumundan ölümüne kadar yaşadığı süreci, kullandığı eşyaları aktarmasını amaçlamaktayız." dedi.

Kazı Mimarı, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi Tuncer Çağrı Çakmur ise antik kentten çıkarılan tüm eserlerin kültürel miras olduğunu söyledi.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Çalık, Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fazıl Kaya, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı program, plaket takdimi ile sona erdi.