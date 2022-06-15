GÜMÜŞHANE - Otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Övündü köyü mevkisinde, Yıldırım Akgül (78) yönetimindeki 34 ZU 0009 plakalı otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, bariyerlere çarparak durdu. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Akgül ile eşi Sare Akgül (75) AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AA / Muhammet Çelik - Güncel Güncel Haberler

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