Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı
Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi'nde, 13 yaşındaki B.E, Harşit Çayı'na düşen topunu almak için çay kenarına indiğinde mahsur kaldı. Olay yerine giden itfaiye, polis ve AFAD ekipleri, çocuğu güvenli bir şekilde kurtardı.
Gümüşhane'de, Harşit Çayı kenarında mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi İmamoğlu Sokak mevkisinde 13 yaşındaki B.E, Harşit Çayı'na düşen topunu almak için indiği çay kenarında mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
B.E, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel