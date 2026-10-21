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Gümüşhane'de apartmandaki iki evden ziynet eşyası çalındı, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Gümüşhane'de apartmandaki iki evden ziynet eşyası çalındı, 1 şüpheli gözaltına alındı
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Gümüşhane'de aynı apartmandaki iki evden ziynet eşyası ve para çalındığı, 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Valilik açıklamasına göre evlerden 45 bin lira ve ziynet eşyası çalındı; şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada altın saat, bilezik ve yüzükler ele geçirildi.

Gümüşhane'de iki ayrı evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte dün aynı apartmanda bulunan iki ayrı evden hırsızlık olayı meydana geldiği belirtildi.

Olayla igili yapılan incelemede, 65 gram ağırlığında 2 altın bilezik, 2 altın yüzük, bir çift altın küpe, 45 bin lira, 80 gram ağırlığında kolye, reşat altını, altın kelepçe, bilezik, çeyrek altın, kolye ucu ve bin lira çalındığı tespit edildi.

Ekipler, olayla ilgili olduğu düşünülen şüphelinin ev ve kiraladığı araçta yaptıkları aramada altın saat, bilezik, altın zincir, 4 altın yüzük ve 2 çift altın küpe ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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