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Gülnar Belediye Başkanı Yörüklerle Bir Araya Geldi

Gülnar Belediye Başkanı Yörüklerle Bir Araya Geldi
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Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret ederek, sorunlarını dinleyip destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçede konaklayan Sarıkeçili Yörüklerini ziyaret etti.

Önge, Karagöl mevkisindeki ziyaretinde, kendisinin de Yörük olduğunu belirtti.

Sarıkeçili Yörüklerin sorunlarını bildiğini ifade eden Önge, onlara her konuda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Yörüklerden Ali Uçar da Önge'ye Yörük yağlığı hediye etti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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