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Güllü'nün ölümü davasında sanık avukatı, Sultan'ın yalan söylediğini savundu

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Yalova Çınarcık'ta şarkıcı Güllü'nün 6. kattan düşerek ölümüne ilişkin davanın 2. duruşması sanık avukatlarının savunmalarıyla sürdü. Avukat Merve Uçanok, müvekkiline suça kanıt olmadığını, Sultan Nur Ulu'nun kişilik bozukluğu teşhisi olduğunu ve yalan söylediğini savundu.

'SULTAN'IN KİŞİLİK BOZUKLUĞU TEŞHİSİ VAR, YALAN SÖYLÜYOR'

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 2'nci duruşması, sanık avukatlarının savunmalarıyla devam etti. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, müvekkilinin üzerine atılı suça dair bir kanıt olmadığını belirtip, Sultan Nur Ulu'nun kişilik bozukluğu teşhisi bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Benim müvekkilimin annesini tasarlayarak öldürdüğüne dair bir şey yok. Sultan'ın dediği neden doğru? Biz neden körü körüne ifadesine katılıyoruz? Soruşturma aşamasında baskı altında bir şekilde bu söyletildi. 5 tane ifadesi var. Ayrı ayrı. Biz kişilik bozukluğu hastalığı olduğuyla ilgili çok önemli duyumlar aldık. Kendisi ağzıyla 'Bununla ilgili bana teşhis koydular. Tuğyan da yanımdaydı' diyor. Görüntüsü mevcut. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sultan yalan söylüyor. Keşif anında Başsavcının, avukatların olduğu yerde bile açıklayabilirdi. Olay bu şekilde oldu diye. Neden fırsatı varken söylemiyor? Keşifte, 'Sol taraftaki aynaya bakıyordum' diyor. Ama olay yeri fotoğrafında öyle değil. Orada kutular duruyor boydan boya. Oradan bakamaz ki. Olay anını canlandırmamız gerekiyor ya keşifte. Burada da yalan söylüyor. Müvekkilim eğer aşağı atsaydı annesini, bir DNA'sı mutlaka olurdu."

Uçanok'un savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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