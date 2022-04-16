Meksika'nın Guerrero kentinde 'Kutsal Hafta' kutlamaları
AA - Daniel Cardenas - Güncel
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Meksika'nın Guerrero kentinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan, Hazreti İsa'nın ölümü ve ardından dirilişinin kutlandığı Paskalya yortusu öncesi kutlanan Kutsal Hafta kapsamında çeşitli törenler düzenlendi.
Meksika'nın Guerrero kentinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan, Hazreti İsa'nın ölümü ve ardından dirilişinin kutlandığı Paskalya yortusu öncesi kutlanan Kutsal Hafta kapsamında çeşitli törenler düzenlendi.