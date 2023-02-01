Üye Girişi
Haberi Paylaş

Guatemala'da bir evde çıkan yangında aynı aileden 7 kişi öldü

Güncel Haberler

Guatemala'da bir evde çıkan yangında aynı aileden 7 kişi öldü

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan habere göre, Guatemala kentine 300 kilometre mesafede yer alan Sibinal kasabasındaki bir evde yangın çıktı.

Gaz sızıntısından çıktığı tahmin edilen yangında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası cansız bedenlere ulaşılırken, yangına yol açan etkenlerin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

Orta Amerika Guatemala Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title