Granada'daki Müslümanlar, İslam'ın bu topraklarda yeniden kazandığı istikrarı korumak istiyor

Endülüs İslam döneminin (711-1492) İspanya'daki son İslam toprağı olan Granada kentinde yaşayan İspanyol Müslümanlar, bu topraklarda İslam'ın yeniden kazandığı istikrarın korunmasını istiyor.

İspanya'da Katolik Krallar döneminde (1469-1516) Endülüs bölgesinden büyük bir zulümle tamamen ortadan kaldırılan İslam, uzun bir süre sonra Müslüman göçmenlerle birlikte İber Yarımadası'na geri döndü. Müslüman göçmenlerin artışı ve İslam'a geçen İspanyolların sayesinde İslam, Endülüs'te yeniden yayılıyor.

İspanya'daki Müslümanların sayısı son 25 yılda 4 kat artışla 2,5 milyonun üzerine çıktı

İspanya İslam Cemaatleri Birliği'nin (UCİDE) Aralık 2024'te yayımladığı rapora göre Müslüman nüfusunun 2000 yılına göre 4 kattan fazla artışla 2 milyon 542 bin 498'e çıktığı görüldü.

Granada ya da Türkçe'de bilinen adıyla Gırnata kenti, tarihsel önemi bakımından Müslümanların İspanya'da en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

UCİDE, günümüzde Granada'da 44 bin 307 Müslüman yaşadığını, bunun 23 bin 899'un göçmen, 20 bin 408'inin de İspanyol vatandaşı olduğunu açıkladı.

Granada'daki İspanyol Müslüman nüfusunun çok büyük bir çoğunluğunu Fas kökenli vatandaşlar oluştursa da, İspanyol olup İslam'ı seçenlerdeki artış da dikkati çekiyor.

"İspanya'da İspanyol biri olarak Müslüman olmak hem bir meydan okuma hem de bir lütuftur"

AA muhabirine konuşan İspanyol kökenli bir aileden gelen Muhammed Amin Botella, "Annem ve babam ben 1 yaşındayken Müslüman olmuşlar. İspanyol bir ailem var ve tüm hayatım boyunca Müslüman biri olarak yetiştirildim. Ailemin kökeni Alicante ancak bir dönem Sevilya ve Galisya'da da yaşadık. Sonrasında Müslüman toplumun çoğunlukta olmasından ve onlarla birlikte yaşama arzumuzdan dolayı Granada'ya geldik." diye konuştu.

Kendisine göre Müslüman olarak en rahat yaşanabilecek yerin Granada olduğunu dile getiren Botella, şunları söyledi:

"İspanya'da İspanyol biri olarak Müslüman olmak hem bir meydan okuma hem de bir lütuftur. Bunun sebebi çok net. İspanya'da Müslüman olmamak çok kolaydır. Çünkü bizi saran kültür normal olarak kişiyi Müslümanlığın dışında bırakır. Burada Müslüman olmak sadece doğal olarak ortaya çıkabilecek bir şey. İslam'ın lütfunu bilince, getirdiği iyilikleri tanıyınca, bunun bilinci oluşuyor ve bunu hiçbir gün unutmuyorsunuz. İspanya'da genel olarak insanların etrafında İslam kültürü yok. Sadece inançla Müslüman olabilirsiniz. Ancak bu inanç size zenginlik ve güç katıyor. Normalden daha fazla bir çaba göstermenizi gerektiriyor ama bunun ödülü var ve ödül İslam."

"Müslümanlar olarak burada tekrar istikrar kazanalım, geçmişten ders alalım"

Şu anda Granada Ulu Cami'nde çalışsa da bir dönem turist rehberliği yaptığını ve bu vesileyle Endülüs'e gelen turist Müslümanları yakından tanıdığını aktaran Botella, şöyle devam etti:

"Granada'nın, Endülüs İslam dönemine dayanan bir İslam tarihi var. Ancak bu, 500 yılı aşkın bir süre önce bitti. Çoğu kişi için Endülüs İslam dönemi hoş bir anı olabilir. Ben ve burada yaşayan birçok Müslüman kardeşimiz, İslam'ın bu topraklara yerleşmesini ve dünyada istikrara kavuşmasını kolaylaştıran, iyi yapılmış işlerden örnek almamız gerektiğini düşünüyoruz. Müslümanlar olarak burada tekrar istikrar kazanalım, geçmişten ders alalım ve hata olabileceğini düşündüğümüz şeyleri tekrarlamayalım."

Botella, "Granada'da bir ölçüde İslam'ın geri dönüşünü tekrarladığımızın farkındayız ama gerçek farklı, zaman farklı, zorluklar farklı. Her ne kadar kendimizi o dönemin mirasçıları olarak görsek de. Biz başka eylemleri olan, başka insanlarız. Bunun farkında olmalıyız. Tarihte var olan iyi şeyleri almamız lazım. Aynısını tekrar etme romantizmine kapılmamalıyız. Allah tüm Müslümanları olduğu gibi bizi de imtihan ediyor ve bunu kabul etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Granada'da ramazan ayını geçirmenin çok keyifli olduğunu da dile getiren Botella, her Müslüman gibi ramazan ayında daha çok camiye gelmeye, bir arada olmaya gayret gösterdiklerini, aile ve arkadaş iftarları düzenlediklerini anlattı.

"En övündüğümüz şey, bu topraklarda 2. ve yeni nesil İspanyol Müslüman toplumunun bir parçası olmamız"

"Elhamdülillah Müslüman doğdum." diyerek hayata gelmeden önce anne ve babasının Müslüman olduğunu anlatan Granada'daki diğer bir İspanyol Müslüman İsmail Perez de "Benim için en önemli olan ve buradaki tüm Müslümanların da aynı şekilde övündüğü şey, bu topraklarda 2. ve yeni nesil İspanyol Müslüman toplumunun bir parçası olmamız." dedi.

Granada'nın İslam tarihinin önemli miraslarına sahip bir kent olduğunu, özellikle mimari estetik açıdan olağanüstü güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Perez, "Allah'a çok şükürler olsun ki bu camiyi inşa ettik. (yerel Müslümanlar tarafından inşa edilen Avrupa'daki ilk cami olma özelliğine sahip Ulu Cami) Her yerden ziyaretçiler geliyor. İftar yapıyoruz, cumalarımızı kılıyoruz. Ramazanı buraya gelen Müslüman kardeşlerimizle birlikte geçirmenin keyfini çıkarıyoruz." diye konuştu.

"Buradaki Müslümanlar yeni ama İslam yeni değil"

Granada'da ya da İspanya'da Endülüs İslam dönemindeki Müslümanların soyundan gelen hiçbir cemaat bulunmadığını hatırlatan Perez, "Granada, Endülüs'ün tamamen düşmesinden önce Müslümanların savunduğu son şehir oldu. Şu anda olan şey bir yenilenmedir. Buradaki Müslümanlar yeni ama İslam yeni değil." değerlendirmesinde bulundu.

Perez, Granada'da yaşayan Müslümanlar olarak oldukça iyi durumda yaşadıklarını ve hiçbir şikayetlerinin olmadığını vurguladı.