Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal, gazileri ve şehit ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Göynücek Kaymakamı Kartal, gazileri ve şehit ailelerini ziyaret etti

Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal, gazileri ve şehit ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Gazileri ve şehit ailelerini evlerinde ziyaret eden Kartal, sorun ve talepleri dinledi.

Kartal, şehit yakınları ve gazilerin kendilerine devletin ve milletin emaneti olduğunu vurgulayarak, "Devlet olarak şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Ailelerimizi ziyaret etmek, dertlerini ve sorunlarını dinlemek bizlerin görevidir. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz." dedi.

Kartal, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.