Görme engelli çiftin 'gören gözleri', Eren ve lenf kanseri Sümeyye

TRABZON'da, doğuştan görme engelli olan Aslı- Gökhan Karakaş (41) çifti, karanlık dünyalarını, çocuklarına olan sevgileriyle aydınlatıyor. 5 yıldır lenf kanseri tedavisi gören Sümeyye (10), ağabeyi Eren (12) ile bir yandan eğitimlerini sürdürürken bir yandan anne- babalarının günlük yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı oluyor. Aslı Karakaş, "Çocuklarım benim her şeyim, görmeyen gözlerim" dedi.

Yomra ilçesinde oturan, doğuştan görme engelli, 2 çocuk sahibi Aslı- Gökhan Karakaş çifti, 5 yıl önce kızları Sümeyye'nin boğaz kısmında şişlik olduğunu fark etti. Doktorlarca yapılan tetkiklerde, lenf kanseri teşhisi konulan ve kemoterapi sürecinde saçları dökülen kızları için mücadele başlatan çift, zorluklara el ele vererek göğüs gerdi. Olumlu yanıt veren tedavisi sonrası Sümeyye'nin saçları, yeniden çıktı. Ekonomik sıkıntılara rağmen zor günleri geride bırakıp, tedavisi süren kızlarının sağlığına kavuşmasını isteyen Karakaş çifti, karanlık dünyalarını ise çocuklarına olan sevgileriyle aydınlatıyor. Karakaş kardeşler, bir yandan eğitimlerini sürdürürken bir yandan da anne- babalarının günlük yaşamını sürdürmelerine yardımcı oluyor. Eren, tedavi sürecinde zayıflayan ve 'küçük savaşçı' adını verdiği kardeşinin uzayan saçlarını tarayıp, ödevlerine yardım ederken, Sümeyye de annesine ev işlerinde yardımcı oluyor.

Kemoterapi aldığı zamanlarda saçlarının dökülmesine çok üzüldüğünü anlatan Sümeyye ise "Hastanede çok zor zamanlar geçirdik. Annemle babam görme engelli olduğu için hep ağabeyimle beraber işlerini halletmeye çalışıyorlardı. Kemoterapi aldım. Saçlarım döküldü. Eve gelince çok ağladım, saçlarımı ben de yoldum. Saçlarımın büyümesi zaman aldı. Şimdi iyiyim. Arada bir hastaneye gidiyorum. Evde anneme ve babama yardımcı olmaya çalışıyorum. Dışarı gidince ağabeyimle kollarına giriyoruz, ayakkabılarını giydiriyor, birlikte temizlik yapıyoruz. Ailemi çok seviyorum" dedi.