Gönüllüler ve savaş mağdurları Odessa'da bir sığınağı temizledi - Haberler

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Gönüllüler ve savaş mağdurları Odessa'da bir sığınağı temizledi

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Mariupol, Herson ve Mikolayev'den gelen savaş mağduru siviller gönüllülerle birlikte Odessa'da bir sığınağı temizledi.

Mariupol, Herson ve Mikolayev'den gelen savaş mağduru siviller gönüllülerle birlikte Odessa'da bir sığınağı temizledi. 100 günün geride bırakıldığı savaşta, gönüllüler ve savaş mağdurları sığınağı acil durumlarda kullanılabilecek hale getirdi. Gönüllüler, savaş mağdurlarına yardım etmeye devam edeceklerini belirtti.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Mariupol Herson Güncel Haberler

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