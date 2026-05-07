Haberler

Şırnak'ta Köylerde Çocuklara Balon ve Oyuncak Dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde gönüllüler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara balon ve oyuncak dağıttı. 'Köy Okulları Abisi' olarak tanınan Emin Sevin, 11 yıldır bu tür projelerle ihtiyaç sahibi çocuklara destek oluyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ve Cizre ilçelerine bağlı köylerde gönüllüler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara balon ve oyuncak dağıttı. Açık kasa kamyonetle köylere giden gönüllüler, çocuklarla bir araya geldi.

Sosyal sorumluluk çalışmalarını 11 yıldır yürüten ve 'Köy Okulları Abisi' olarak tanınan Emin Sevin, Silopi'ye bağlı Babındak köyü Şemalbey Mezrası ile Cizre'ye bağlı Aşağıkonak köyünde çocuklara oyuncak hediye etti. Sosyal medya üzerinden duyarlı vatandaşlarla iletişime geçilerek temin edilen oyuncaklar, açık kasa kamyonetle köylere ulaştırıldı. Sevin, köye geldiğinde önce çocuklara balon dağıttı, ardından oyuncakları çocuklara verdi.

'HAYIRSEVERLERLE İHTİYAÇ SAHİPLERİ ARASINDA KÖPRÜ OLUYORUZ'

Sevin, sosyal sorumluluk çalışmalarına başlamasına ilham veren olayın 2015'te üniversite eğitimi sırasında Isparta'da katıldığı bir etkinlikte yaşandığını belirterek, "İki kardeşin aynı deftere yazı yazdığını gördüm. O an çok etkilendim ve o günden sonra ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmaya karar verdim. 11 yıldır sosyal sorumluluk projeleri yapıyorum. Başta Hakkari, Şırnak, Muş ve Van gibi illerimizde çocuklarımızı sevindirmeye çalışıyoruz. Bugün de Cizre ve Silopi'nin köylerinde yaşayan çocuklarımıza oyuncak getirdik. Duyarlı vatandaşlarımızın destekleriyle ihtiyaç sahibi insanlarla hayırseverler arasında bir köprü oluyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti

Bir gecede sildiler! Sabah uyandığında hayrete düştü
Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı

Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar

Sahneye çıkmadan önce üstünü başını parçaladılar
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke

Veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti

Bir gecede sildiler! Sabah uyandığında hayrete düştü
Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha

Ugandalı komutan küstahlıkta sınır tanımıyor! Bir Türkiye mesajı daha
Kylie Jenner 15 milyon takipçi kaybetti

Telefonunu eline aldı, hayatının şokunu yaşadı