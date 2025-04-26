Gömeç'te Su Dolu Havuzdan Kurtarılan Köpek Sağlığına Kavuştu
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde su dolu havuza düşen bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, köpeği havuzdan çıkararak sağlık kontrolünden geçirdi ve ardından tekrar doğaya geri bıraktı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde su dolu havuza düşen köpek kurtarıldı.
Mithatpaşa Mahallesi Kemal Esensoy Caddesi üzerinde bulunan bahçe içerisindeki su dolu havuza bir köpeğin düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, köpeği havuzdan çıkarttı.
Köpek, kontrollerinin ardından yeniden bırakıldı.
Kaynak: AA / Besire Demir - Güncel