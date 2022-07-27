Gölette su seviyesi azaldı, balıklar öldü

AKSARAY'da tarımsal sulama ile birlikte su seviyesi ciddi oranda düşen Helvadere Göleti'nde balık ölümleri yaşandı.

Helvadere beldesindeki gölette, tarımsal sulama nedeniyle sular çekildi. 17 metreyi bulan gölette su seviyesi, 3 metrelere kadar düştü. Bu nedenle altı balçık olan gölette çok sayıda balık ölümü yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümleri ile ilgili inceleme başlattı.