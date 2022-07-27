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Gölette su seviyesi azaldı, balıklar öldü

Gölette su seviyesi azaldı, balıklar öldü

AKSARAY'da tarımsal sulama ile birlikte su seviyesi ciddi oranda düşen Helvadere Göleti'nde balık ölümleri yaşandı.

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AKSARAY'da tarımsal sulama ile birlikte su seviyesi ciddi oranda düşen Helvadere Göleti'nde balık ölümleri yaşandı.

Helvadere beldesindeki gölette, tarımsal sulama nedeniyle sular çekildi. 17 metreyi bulan gölette su seviyesi, 3 metrelere kadar düştü. Bu nedenle altı balçık olan gölette çok sayıda balık ölümü yaşandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümleri ile ilgili inceleme başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Helvadere su Güncel Haberler

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