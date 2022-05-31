Gök gürültüsünden ürküp birbirini ezen 108 koyun öldü - Haberler

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Gök gürültüsünden ürküp birbirini ezen 108 koyun öldü

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Uğur - Güncel
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Gök gürültüsünden ürküp birbirini ezen 108 koyun öldü

AMASYA'nın Taşova ilçesindeki Boğalı Yaylası'nda, dün gece gök gürültüsünden ürken küçükbaş hayvanların birbirini ezmesi sonucu 108 koyun öldü.

AMASYA'nın Taşova ilçesindeki Boğalı Yaylası'nda, dün gece gök gürültüsünden ürken küçükbaş hayvanların birbirini ezmesi sonucu 108 koyun öldü.

Olay, dün gece saatlerinde Taşova ilçesine bağlı Esençay beldesi yakınlarındaki Boğalı Yaylası'nda meydana geldi. Bölgede etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası gök gürültüsünden ürken farklı noktalardaki küçükbaş hayvanlar birbirlerini ezdi. İlk incelemelere göre Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde yaşayan vatandaşlara ait 94, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Esençay beldesinden vatandaşlara ait 14 koyun öldü. Jandarma ve Taşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Güncel

Hisarcık Amasya Taşova Ölü Güncel Haberler

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