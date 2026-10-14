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GKRY'de şap nedeniyle 3 bin hayvan daha itlaf edilecek, sayı 83 bini geçecek

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GKRY'de şubat ayından itibaren görülen şap hastalığı nedeniyle bugüne kadar 80 binin üzerinde hayvan itlaf edildi. Yaz aylarında hastalığa yakalanan 3 bin hayvanın daha itlaf edilmesiyle sayının 83 bini geçeceği, hayvan sahiplerine tazminat ödeneceği açıklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) şubat ayından itibaren görülmeye başlanan şap hastalığından dolayı itlaf edilen hayvan sayısının 83 bini geçeceği açıklandı.

GKRY Veteriner Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis, gazetelere yaptığı açıklamada, Avgoru (Avgoru), Mormenekşe (Dromolaksia), Aletriko (Alethriko), Aradip (Aradippu) ve Beşevler (Pendakomo) köylerindeki çiftliklerde, yaz aylarında şap hastalığına yakalanmış 3 bin hayvanın daha itlaf edileceğini belirtti.

Pipis, hasta hayvanların itlafına gelecek günlerde başlanacağını ve hayvan sahiplerine tazminat ödeneceğini kaydetti.

Rum basını, 20 Şubat 2026'da Larnaka bölgesinde baş gösteren şap hastalığı yüzünden bugüne kadar 80 binin üzerinde hayvanın itlaf edildiğini, son yapılacaklarla GKRY'de bu sayının 83 bini geçeceğini duyurdu.

Haberlerde, GKRY'deki şap hastalığından dolayı bugüne kadar 52 bin 632 koyun ve keçi, 24 bin 483 domuz ile 3 bin 18 sığırın itlaf edildiği belirtilerek, Rum hayvan üreticilerinin önceki süreçlerde olduğu gibi hayvan itlaflarına karşı çıkarak hükümete tepki gösterdiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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