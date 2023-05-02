Gizli İlimler Uzmanı Ali Gürses Soruları Yanıtladı

İnternet ortamında Ali Gürses olarak son dönemde en çok aranan isimlerden biri haline geldiniz. Bu işlere inanan inanmayan herkes de yine sizden övgüyle söz ediyor. Bunu neye borçlusunuz ve bir gününüz nasıl geçiyor?

İNSANLARIN GÖSTERDİĞİ İLGİ ÇOK YÜKSEK

Sorulan soruları cevaplayan Ali Gürses, "Öncelikle insanların gösterdiği ilgi gerçekten çok yüksek ve bazen geceleri uyku bile uyumadan bütün geceyi işlemde geçirmeme sebep oluyor. Ancak işlem sonucunda danışanlarımın mutluluğunu görmek ve yine bu kişiler tarafından çevrelerine de tavsiye edilen biri olmak bu yorgunluğu alıp götürüyor. Sizin de gördüğünüz gibi arayan sayısı çok fazla ve yetişmek bir hayli zor oluyor. Genelde sabah 10:30 gibi telefon ile ilgilenmeye başlıyorum ve akşamüstüne kadar fırsat buldukça devam ediyorum. Sonrasında ise işlemlere geçiyorum o yüzden akşamları telefon ile ilgilendiğim gün sayısı çok nadirdir. Tabii bir de mailler var. Mailleri cevaplamak da bir hayli zaman alıyor. Özellikle tüm mailleri kendim cevaplıyorum zira bu işlerde asistan kullanmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Böylece bana gelen hikayeler ve kişisel bilgilerin hepsi sadece danışan kişiyle benim aramda kalıyor. Gizlilik danışanlarım için olduğu kadar benim için de çok önemli. Bunun dışında Facebook'taki sayfama gelen veya telefonuma gelen birçok mesaj oluyor ancak mesajla hizmet vermediğimi buradan tekrar belirtmiş olayım. Maalesef yoğunluktan mesajları okuyacak vaktim pek olmuyor.

İNTERNETTE SİZİN HAKKINIZDA YAZILANLARDAN HABERDAR OLUYOR MUSUNUZ?

Açıkçası internetten mailleri cevaplamak dışında pek anlamam. Bu da benim işimi görüyor. Ancak hakkımda yazılanlardan beni arayanlar ve mail atanlar sayesinde haberdar oluyorum. Hepsini tek tek okuma imkanım olmuyor ancak gerçekten de çok güzel yorumlar var. Genelde insanlar interneti şikayet yazmak için kullanır ve bir şeyden memnun kaldığında onu belirtme gereksinimi duymaz. Ne zaman kötü bir tecrübe yaşamıştır o zaman bunu herkese duyurmak ister. Ancak benimle ilgili olarak yorum platformlarında gerçekten sayısız güzel yorumlar yapılmış, yapılıyor ve bu da beni çok memnun ediyor. Bu yoğunlukta çalışmamın en önemli sebeplerinden biri de bu sanıyorum.

İNSANLAR EN ÇOK HANGİ DERTTEN MUZDARİP?

Öncelikle sitemde de seneler önce belirttiğim gibi Allah'tan dileğim insanların hiçbir hocaya ihtiyaç duymayacak şekilde huzurlu ve mutlu bir hayat sürmeleri. Ancak ihtiyaç noktasına geldiklerinde de destek aramaları çok normal. Bana gelen müşterilerin çoğunun isteği muhabbet, sıcaklık, geri getirme oluyor. %80'i bu şekilde diyebilirim. Geri kalanını ise sırasıyla rızık açma, kısmet açma, şans, bereket ve ikna konusunda oluyor. Örneğin ülkemizde mezhep veya sosyal statü farklılıkları sebebiyle birbirini sevmesine rağmen ailelerin kabul etmemesinden dolayı evlenemeyen çiftlerin sayısı çok fazla ve bu konuda ikna çalışmalarıyla sonuca ulaşıyoruz. Üzerinde büyü olup da bunu bozdurmak isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Ancak bunları bakım çalışmasıyla tespit etmek ve büyünün türüne göre bir işlem hazırlamak önemli. Direkt arayıp bende büyü var bozdurmak istiyorum deyince direkt büyü bozma çalışmasına geçmekten ziyade öncelikle bakım yapıyoruz ve sonrasında hazırlanacak çalışma detaylarını danışana iletiyorum. Genelde çalışmalarda sonuç alma süresi 1-40 gün arası. Bazı çalışmalarda 1-28 güne, bazılarında 1-21 arasına iniyor. Ancak internette bazı bu ilimle alakası olmayan insanlar 24 saatte kesin çözüm, 72 saatte %100 garanti gibi reklamlarla insanların aklını çelip dolandırıyorlar. Bunlara karşı da insanlarımızı dikkatli olmaya çağırıyorum. 24 saat, 72 saat gibi kısa sürede sonuçları dünya üzerinde hiçbir çalışma vermemektedir.

YURT DIŞINDAKİLERLE ÇALIŞABİLMEK ZOR OLMUYOR MU?

Hayır, Türkiye'deki danışanlardan hiçbir farkı olmuyor. Gereken bilgileri telefondan veya mailden alıp bu bilgiler doğrultusunda çalışmaları hazırlayıp güzel bir şekilde paketleyip kargoyla gönderiyorum. Bu da hızlı kargo ile oluyor ve hemen hemen tüm ülkelere 2-3 gün içinde teslimatı güvenli bir şekilde sağlanıyor. Ayda en az 20-25 tane yurtdışı müşterim oluyor ve bugüne kadar da hepsiyle gerekli güven bağını kurduk ve hiçbir problem yaşamadık. Sonrasında Türkiye'ye gelince beni görmek isteyen ve gelip çayımı içenler bile oldu. En çok Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Danimarka'daki Türk vatandaşlardan talep geliyor ancak Finlandiya'dan tutun Tayland'a, Norveç'ten tutun Yeni Zelanda'ya kadar çalıştığım kişiler oldu. Aslında kafamızda daha çok soru var ancak bu yoğunlukta çok da vaktinizi almak istemiyoruz. Bu yoğun günde bizi kırmadığınız için teşekkür ediyor iyi çalışmalar diliyoruz." dedi.

ALİ GÜRSES HOCA KİMDİR?

Ali Gürses Hoca kimdir? Vefk çalışmaları tarih boyunca neredeyse her kültür tarafından kullanılmış uygulamalar olarak bilinmekte. İnsanlık tarihi ile yaşıt olan bu çalışmalar için kadim dönemlerden gelen ilimler halen kullanılıyor. Ali Gürses vefk ve yıldızname gibi uygulamalarda Havas ve Ledün gibi ilimlerin ağırlıklı olarak kullanıldığını belirtiyor. Doğu ekollerine ait olan bu ilimlerin sıkça kullanılmasındaki temel sebep, ilimlerin sakladığı gizli metafiziksel güçler olarak gösteriliyor. Her ne kadar manevi alemlerin hayatımıza doğrudan etkisi yok gibi görünse de bu ilimler ile ortaya çıkan sonuçlar, aslında görünmeyen alemler ile doğrudan bağlantılı şekilde yaşadığımızı gösteriyor. Ali Gürses'e resmi websitesi olan www.medyumali.com'daki iletişim formundan ve medyumalibey@gmail.com mail adresinden ulaşılabilmekte.