Giresun Dereli'de Yayla Evinde Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Dereli ilçesinde, Kümbet yaylasında bir yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Giresun'un Dereli ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Kümbet yaylasında Ö.S.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Dereli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Görüntüdekiler Türk askeri! 'Erkeklere acıyacağım aklıma gelmezdi' yorumları yapılıyor

Ceza mı mizah mı? Türk askerlerine ait video olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini yakarak katletmişti, korkudan gizlice defnedildi

Cezaevinde kendini astı, korkudan gizlice defnedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.