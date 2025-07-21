Geyve'deki Yangında Taşoluk Mahallesi'nde Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Geyve'deki Yangında Taşoluk Mahallesi'nde Soğutma Çalışmaları Sürüyor
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Geyve ilçesindeki orman yangınında 3 evin yandığı Taşoluk Mahallesi'nde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında evini kaybeden Hüseyin Özalp, yaşadığı felaketi anlattı ve Allah'ın takdirine inanarak duygularını paylaştı.

TAŞOLUK MAHALLESİ'NDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Geyve ilçesindeki orman yangınında 3 evin yandığı Taşoluk Mahallesi'nde soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında 2 katlı eviyle birlikte ahır ve samanlığı yanan Hüseyin Özalp (60), "Allah'ın takdiri. Ben yangından 1 saat önce evden çıktım. Rahatsızdım, doktora gittim. 'Yangın var' dediler. Doktor bana 'İstirahat et' dedi. İstirahat edemedik. Sonra geldik ev yanmıştı. 2 katlı evimiz vardı, hepsi yandı. Ben 30 yıldır bu mahallede yaşadım. Şimdi annem var, haftada 2 gün geliyordum. Yandı ev. Burada 3 ev yandı. Kullanılmayan 3 tane de ev yanmış. Ev yandı, su motorlarım, 17 tane lastiğim vardı, onlar, buğdaylar yandı. Allah'ın takdirine hiçbir şey diyemezsin" diye konuştu.

Öte yandan yanan 3 ev ve mahalle havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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