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Germencik'teki Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda Bahar Şenliği Coşkusu

Germencik'teki Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda Bahar Şenliği Coşkusu
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Aydın'ın Germencik ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda düzenlenen bahar şenliği etkinliğinde öğrenciler türküler seslendirdi, halk oyunları ve dans gösterileri sergiledi. Okul müdürü Gülbeyaz Kırman, sportif ve kültürel faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda bahar şenliği yapıldı.

Etkinlikte öğrenciler, türküler seslendirip yerel kıyafetler giyerek halk oyunları ve dans gösterileri sundu.

Okul müdürü Gülbeyaz Kırman, öğrencilerin sosyal gelişimi için sportif ve kültürel faaliyetler düzenlenmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ana sınıfı, ortaokul ve özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı resimlerin de sergilendiği programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
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