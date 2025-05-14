Germencik'teki Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda Bahar Şenliği Coşkusu

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda bahar şenliği yapıldı.

Etkinlikte öğrenciler, türküler seslendirip yerel kıyafetler giyerek halk oyunları ve dans gösterileri sundu.

Okul müdürü Gülbeyaz Kırman, öğrencilerin sosyal gelişimi için sportif ve kültürel faaliyetler düzenlenmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ana sınıfı, ortaokul ve özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı resimlerin de sergilendiği programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.