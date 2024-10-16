Geri Manevra Yapan Vinç İşçiye Çarptı, Ağır Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde geri manevra yapan bir vinç, şantiyede çalışan 50 yaşındaki işçiye çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. İşçi hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, geri manevra yapan vincin altında kalarak ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Ali A. idaresindeki 80 AAN 538 plakalı vinç, Osmaniye-Düziçi kara yolu Çamiçi mevkisinde geri manevra yaptığı sırada şantiyede çalışan işçi Özcan Can'a (50) çarptı.
Vincin altında kalarak ağır yaralanan Özcan Can, sağlık ekiplerince götürüldüğü Düziçi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili sürücü Ali A. gözaltına alındı.