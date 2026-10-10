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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye ile bölgesel konuları telefonda ele aldı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Na'san ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Na'san ile telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral El-Na'san ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA
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