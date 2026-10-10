Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye ile bölgesel konuları telefonda ele aldı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye ile bölgesel konuları telefonda ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Na'san ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Na'san ile telefon görüşmesi yaptı.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral El-Na'san ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AA