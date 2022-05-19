Genç'te hafif ticari araç yandı - Haberler

Genç ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Güneş Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Araçtan çıkan alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.