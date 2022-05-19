Genç'te hafif ticari araç yandı - Haberler

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Genç'te hafif ticari araç yandı

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
Genç'te hafif ticari araç yandı

Genç ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Genç ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Güneş Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Araçtan çıkan alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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