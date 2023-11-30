Üye Girişi
Haberler

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel şehit ailelerini ziyaret etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, ilçede yaşayan şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, ilçede yaşayan şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Güzel'in şehitler Mehmet Varan, Mehmet Koçdağı, Abdullah Tarakçı, Emine Peşmen, Gülten Çakırcı ve Yüksel Çakar'ın ailelerini evlerinde ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyaretlerde şehit aileleriyle görüşen Kaymakam Güzel'in her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz bizim milletimizin kahramanları, en kıymetli değerlerimiz. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bize emanet. Aziz şehitlerimizin ailelerine devletimizin tüm kapıları daima açıktır. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler ihsan eylesin, şehitlerimize de rahmetiyle muamele etsin."

Kaymakam Güzel'e ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdür Vekili Uğur Meral ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz Işılar eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Muhammet Güzel Mehmet Varan Hisarcık İnsan Hakları Güvenlik Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title