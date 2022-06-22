Genç Kaymakamı Kaptanoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaptanoğlu, Halk Toplantısı programı kapsamında Üçgül köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Kaptanoğlu, toplantıda, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi, ilgili kurumlarca takibinin yapılacağını belirtti.
Toplantıya, daire amirleri de katıldı.
AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel