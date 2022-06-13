Genç Kaymakamı Kaptanoğlu, Sarmakaya köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Sarmakaya köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kaptanoğlu, Sarmakaya köyünü ziyaret etti.

Köyde KÖYDES kapsamında yatırım programına alınan çalışmalarla ilgili inceleme yapan Kaptanoğlu, daha sonra vatandaşlarla görüştü.

Ev ziyaretlerinde yaşlı ve engelli vatandaşlarla bir araya gelen Kaptanoğlu, vatandaşların istek ve önerilerinin ilgili kurumlarca takibinin yapılacağını belirtti.

Kaymakam Kaptanoğlu'na ziyaretlerde, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Muhittin Ağın ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muhammet Deniz de eşlik etti.