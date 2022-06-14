Genç Kaymakamı Kaptanoğlu, ebru sergisini gezdi
AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, öğrencilerin ebru sergisini ziyaret etti.
Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, öğrencilerin ebru sergisini ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaptanoğlu, Şehit Recep Tümen Ortaokulu öğrencilerinin ebru sergisine katıldı.
Kaptanoğlu, sergiyi gezerek öğrencilerden resimler hakkında bilgi aldı.
Sergiye, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Afşin ve daire amirleri de katıldı.
AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel