Üye Girişi
Haberler
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu
600 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı
600 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
Erdoğan'dan iki parti liderine telefon! Yeni yıllarını kutladı

Gemerek İnsan Hakları Kurulu Nezarethaneleri Denetledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemerek Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe İnsan Hakları Kurulu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı nezarethaneleri denetleyerek standartlar ve koşulları inceledi. Denetim heyeti Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Tayyip Ünal, MHP İlçe Başkanı Bülent Acar ve gazeteci Erhan Aksoy'dan oluştu.

Gemerek Kaymakamlığı bünyesinde kurulan İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis merkezi amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bulunan nezarethaneleri denetledi.

Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Tayyip Ünal, Gemerek Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Bülent Acar ve gazeteci Erhan Aksoy'dan oluşan heyet, Sızır Jandarma Karakolu, Şehit Şahin Kabasakal Polis Merkezi Amirliği ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki nezarethaneleri denetledi.

Denetimlerde nezarethanelerin standartları ve koşulları incelendi.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
img

Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor?
img

Takımı borç batağında
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
Çalıların arasından gelen kötü kokuyla tesadüfen bulundu
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
Netanyahu'yu tehdit edip saldırı için tarih verdiler

Son Dakika Haberleri

Sen Ağlama İstanbul neden yok, YILBAŞI Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, YILBAŞI Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Lingo kim kazandı, kim 1. oldu 2025 YILBAŞI? Bir Gece Masalı neden yok, YILBAŞI Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bahar neden yok, YILBAŞI bu hafta Bahar yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Alice Müzikali oyuncuları kim, YILBAŞI Alice Müzikali'nde kimler oynuyor? Sivas okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Sivas okul yok mu (Son Dakika Sivas Valiliği)? Tunceli okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Tunceli okul yok mu (Son Dakika Tunceli Valiliği)? Van okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Van okul yok mu (Son Dakika Van Valiliği)? Yalova okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Yalova okul yok mu (Son Dakika Yalova Valiliği)? Yozgat okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Yozgat okul yok mu (Son Dakika Yozgat Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.