Gemerek İnsan Hakları Kurulu Nezarethaneleri Denetledi
Gemerek Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe İnsan Hakları Kurulu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı nezarethaneleri denetleyerek standartlar ve koşulları inceledi. Denetim heyeti Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Tayyip Ünal, MHP İlçe Başkanı Bülent Acar ve gazeteci Erhan Aksoy'dan oluştu.
Gemerek Kaymakamlığı bünyesinde kurulan İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis merkezi amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bulunan nezarethaneleri denetledi.
Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Tayyip Ünal, Gemerek Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Bülent Acar ve gazeteci Erhan Aksoy'dan oluşan heyet, Sızır Jandarma Karakolu, Şehit Şahin Kabasakal Polis Merkezi Amirliği ve Gemerek İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki nezarethaneleri denetledi.
Denetimlerde nezarethanelerin standartları ve koşulları incelendi.