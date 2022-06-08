Gemerek'te 3 bin 600 dönüm tarım arazisi selden zarar gördü - Haberler

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 3 bin 600 dönüm tarım arazisinin selden zarar gördüğü bildirildi.

İlçede dün akşam saatlerinde şiddetli sağanağın yol açtığı sel, meskenlerin yanı sıra ekili arazileri de olumsuz etkiledi.

Gemerek Ziraat Odası Başkanı Orhan Ferman Çilkaya, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede sel suyunun getirdiği çamur ve molozla kaplı arazileri inceledi.

Çilkaya, AA muhabirine, selden en çok ekili tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizde şu an yaklaşık 406 bin dönüm kullanılan tarım arazisi var. Bu arazilerde arpa, buğday, şeker pancarı, ayçiçeği ve silajlık mısır çeşitlerinin ekimi yapılıyor. Dün akşam meydana gelen selin ardından sabah saatlerinden itibaren ekili arazilerde hasar tespitine başlandı. Eskiçubuk, Karacalar, Fevzi Çakmak ve Altuntabak mahallelerinde yer alan tarım arazilerinde şu ana kadar yaklaşık 1600 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü tespit edildi. Ayrıca Kızılırmak yakınındaki Çepni beldesi ile Burhaköy'deki yaklaşık 2 bin dönüm arazi de selden olumsuz etkilendi. Bu bir afettir. İnşallah devletimiz, selden zarar gören çiftçimizin omuzlarındaki yükü alacaktır."

Selden en büyük zararı gören Gemerek ve Altuntabak ovaları ile Kızılırmak kenarındaki arazilerde ekim yapan çiftçilerin bundan sonra sadece silajlık mısır ekebileceğini anlatan Çilkaya, "Bu saatten sonra çiftçimiz burada şeker pancarı, arpa, buğday ekemez. Gemerek'te şu an ekilebilecek tek ürün var o da silajlık mısır. Bu nedenle haziranın ortasında bitecek Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarının afetten zarar gören yerlerde uzatılması lazım. Çünkü çiftçimiz mecburen ürün değişikliği yapacak. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bu sürenin uzatılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.