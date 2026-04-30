Geleneksel Japon müziğinin mistik tınıları İstanbul'da yankılanacak

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Shinobue (Japon flütü) ve Koto (Japon kanunu) Duo Konseri", 3 Mayıs'ta Metrohan'da gerçekleştirilecek.

Japon kültürünün köklü ezgilerinin, iki kadim enstrümanın uyumuyla sergileneceği konserde, Japon flütleri Shinobue ve Nohkan'ın sadeliğini müziğine yansıtan Rika Ohno ile Türkiye'de yaşayan koto sanatçısı Atsuko Suetomi, müzikseverlerle buluşacak.

Geleneksel Japon müziğinin mistik atmosferinin sahneleneceği konser, halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.