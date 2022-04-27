Geleneksel Büyük Üsküdar İftarı sahil boyunca 2 kilometre uzunlukta kuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geleneksel Büyük Üsküdar İftarı sahil boyunca 2 kilometre uzunlukta kuruldu

AA - Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel
 - Güncelleme:
Geleneksel Büyük Üsküdar İftarı sahil boyunca 2 kilometre uzunlukta kuruldu

Üsküdar Belediyesi tarafından sahil boyunca kurulan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki iftar sofrasına binlerce kişi katıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi tarafından sahil boyunca kurulan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki iftar sofrasına binlerce kişi katıldı.

Geleneksel Büyük Üsküdar İftarı, Salacak'tan Harem'e sahil boyunca kuruldu.

Üsküdar Belediyesi ekipleri, iftardan saatler önce hazırlıklara başladı. Vatandaşlar sahilde kurulan masalarda iftar saatini beklerken, Ayasofya-i Kebir Camii Şerif imam hatibi hafız Bünyamin Topçuoğlu, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bu arada binlerce kişinin katıldığı iftar sofrası havadan da görüntülendi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen ve diğer davetliler de iftara katıldı.

Başkan Hilmi Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üsküdar Harem-Salacak sahilindeyiz. Tahminlerimize göre şu anda burada 80 bin vatandaşımız var ve hepsi inşallah burada iftarlarını açacak. Onları hiç üzmeden, yormadan evlerine göndereceğiz" dedi.

Sadece Üsküdar'dan değil, İstanbul'un her yerinden, komşu ilçelerden, Avrupa yakasından ve hatta yurt dışından da iftar sofrasına katılım olduğunu dile getiren Türkmen, "Biraz önce bir vatandaş gördüm, Kıbrıs'tan gelmiş. Avusturya'dan, Almanya'dan gelenler var. Hakikaten muhteşem bir tablo. Masada sandalyede yer bulamayanlar, karşı taraftaki çimenlere oturuyorlar. Herkese yetecek kadar yemeğimiz var. Herkese afiyet olsun." diye konuştu.

Türkmen, bunun bir rekor olduğunu, bu sofranın dünyada ikinci bir örneği olmadığını sözlerine ekledi.

İftar programı yemekten sonra yapılan dualarla sona erdi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel

Üsküdar Belediyesi, Türkmen, Üsküdar, İftar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title