Geleceğin veteriner sağlık teknisyenleri sahada mesleğin inceliklerini öğreniyor

Karabük'te Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü öğrencileri, okulda öğrendiklerini sahada pratiğe dönüştürerek deneyim kazanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında Türkiye genelinde 52 ildeki tarım meslek liselerinde çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Karabük Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümünden 43 öğrenci, büyükbaş, küçükbaş, kümes ve evcil hayvancılık üzerine okulda aldıkları teorik bilgileri sahada pratiğe dönüştürerek mesleğin inceliklerini öğreniyor.

"Öğrencilerin nitelikli bir şekilde sahaya inmesini sağlıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Nural Kuyrukcu, AA muhabirine, proje kapsamında okulda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kuyrukcu, ülke tarımına ve üretimine her türlü katkıyı sağlamak istediklerini kaydetti.

Bölüm öğretmeni Zekiye Çelenk de veteriner sağlık teknisyeni yetiştirdiklerini ifade etti.

Öğrencilerin nitelikli olarak sahaya inmesini sağladıklarını anlatan Çelenk, "Amacımız çocuklarımızın teorikte öğrendikleri bilgileri sahada üreticilerimizle ve ailelerle buluşarak, uygulama yaparak tecrübe kazanması. Öğrenciler teorik olarak hayvan besleme, hayvan bakımı, doğum, suni tohumlama ve bir operasyonda veteriner hekime nasıl yardımcı olunacağını öğreniyor. Öğrendikleri bilgileri sahada uyguluyorlar." diye konuştu.

Çelenk, bölümde 4 sınıfta 43 öğrencinin olduğunu ve ilk mezunları bu yıl vereceklerini aktararak, "Öğrenciler mezun olduğunda veteriner sağlık teknisyeni olacak. Öğrenciler ön lisans eğitimi alarak veteriner sağlık teknikeri de olabilirler ya da veterinerlik fakültesini kazanıp veteriner hekim olabilirler. Biz öğrencilerimize teorik ve uygulamalı eğitimi 9. sınıftan itibaren veriyoruz. Özellikle 12. sınıftaki öğrencilerimiz 2 gün okulda teorik eğitim alıyor, 3 gün de sahada uygulama yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Teorik ve uygulamalı bilgiler sayesinde kendi hayvanlarımızı daha bilinçli yetiştiriyorum"

Öğrencilerden Merve Ayaz ise hayvanlarda ilaçları nasıl ve ne şekilde kullanıldığını öğrendiklerini dile getirdi.

Hayvanlarda gebelik süreci hakkında aldıkları teorik bilgileri sahada uyguladıklarını anlatan Ayaz, uygulama yaparak tecrübe kazandıklarını belirtti.

Ayaz, hayvanlardan kan aldıklarını, enjeksiyon ve tırnak bakımı da yaptıklarını kaydetti.

12. sınıf öğrencisi Mehmet Efe Karaöz de enjeksiyon, suni tohumlama ve doğum konusundaki teorik bilgiyi sahada uyguladığını söyledi.

Ailesinin hayvancılık yaptığını dile getiren Karaöz, "50 hayvanımız var. Aldığım teorik ve uygulamalı bilgiler sayesinde kendi hayvanlarımızı daha bilinçli yetiştiriyorum. İyi bir bölümden mezun oluyorum. İş imkanı çok yüksek." açıklamasında bulundu.