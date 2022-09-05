Geceyi aydınlatan "yarım ay" görsel şölen sundu Güncel Haberler Geceyi aydınlatan "yarım ay" görsel şölen sundu Osmaniye'de geceyi aydınlatan yarım ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu. Geceyi aydınlatan "yarım ay" görsel şölen sundu OSMANİYE - Osmaniye'de geceyi aydınlatan yarım ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu. Osmaniye semalarında izleyenlere görsel şölen sunan yarım ay, parlaklığıyla geceyi gündüze çevirdi. Gökyüzünde saçtığı parlaklığıyla göz kamaştıran yarım ay ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Yarım ay, kent genelinde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya Osmaniye Güncel Haberler

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