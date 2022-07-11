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Geceyi aydınlatan şişkin ay görsel şölen sundu

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Kaya - Güncel
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Geceyi aydınlatan şişkin ay görsel şölen sundu Osmaniye'de geceyi aydınlatan şişkin ay bir yandan seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

Geceyi aydınlatan şişkin ay görsel şölen sundu

OSMANİYE - Osmaniye'de geceyi aydınlatan şişkin ay bir yandan seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

Ayın evleri olan ilk dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay Osmaniye semalarında görsel şölen sundu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran şişkin ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Ayın ilk dördün hali gökyüzünde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

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