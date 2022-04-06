Gazzeli iki kadın mimar, alışılmışın dışında ramazan süslemeleri üretiyor

Gazze Şeridi'nde iç tasarım ve dekorasyon alanında çalışan 2 kadın mimar, alışılmışın dışında ramazan süslemeleri üretiyor.

Çalışmalarını Gazze kentindeki ofislerinde yürüten Besme Keşku ve Rana el-Kerdi, hazırladıkları dekoratif ürünlere bu yıl ramazan süslerini de ekledi.

Müşterilerinin ev dekoru ve renklerine uygun eserler ortaya koyan iki mimar, çarşı ve pazarlarda görülen ramazan süslemelerinden farklı, yüksek kalitede tasarımlarıyla dikkati çekiyor.

Filistinli iki kadının, tamamen kendi el becerileriyle ürettikleri bu çalışmalar, kendileri için de ek gelir oluşturuyor.

İş bulamayınca hobi olarak el sanatlarına yöneldiler

Üniversiteden mezun olduktan sonra hobi olarak el sanatlarına yöneldiğini aktaran Kerdi, arkadaşı Keşku ile uzun süre iş aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

Bir süre gönüllü olarak çalıştıklarını, boş zamanlarını geleneksel Filistin nakışlarını öğrenerek geçirdiklerini anlatan Kerdi, 2012 ve 2013'te düzenlenen el sanatları sergilerine katıldıklarını belirtti.

Dekor alanında bilgi ve tecrübe kazandıklarını, mezun olduktan 5 yıl sonra da kendi ofislerini açtıklarını kaydeden Kerdi, baskı ve stresten uzakta kendi kurdukları işte çalıştıklarını dile getirdi.

Keşku da işlemeli ya da kumaş kaplamalı olsun ürettikleri her türlü el sanatının, içlerindeki o gizli hayal gücünü ve yeteneği ortaya çıkardığını ifade etti.

Süslemeler ramazan ayına özel bir atmosfer oluşturuyor

Çalışmalarının farklı türdeki merasimlerde ve etkinliklerde kullanıldığına işaret eden Keşku, özellikle de dini merasimler, yıl dönümleri ve özel günlerde ürünlerinin daha revaç bulduğunu belirtti.

Keşku, "Ramazan ayında hilal, kandil gibi bu aya mahsus sembollerin yanı sıra mübarek ayı karşılayan ifadelerin ev tekstil ürünlerinde ve takılarda yer alması fikri üzerinde yoğunlaştık." dedi.

Ramazan süslemelerine yönelik hazırlıkların birkaç hafta öncesinden başladığını kaydeden Keşku, süslemenin, eve ve manevi atmosferine letafet kattığını ifade etti.

Keşku, süslemelerin, evin dekorasyonunu tamamladığını, bir bütün oluşturduğunu, aile fertlerinin de böylece ramazan ayına özel evin havasındaki değişikliği hissettiğini dile getirdi.

Evlerinde neşeli, mutlu bir atmosfer oluşturmak isteyen Filistinlilerin, ramazan süslemelerine gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Keşku, bunun artık yıllara dayanan bir kültür haline geldiğini, evlerinin tasarımında güzel dokunuşlar isteyenlerin tasarım ofislerine yöneldiğini aktardı.

Keşku, "Tasarım ofisleri, ev sahiplerine kendileri için hazırlanan dekorasyonu önceden görme, hoşlarına gitmeyen kısımların ise değiştirilmesi ve düzenlenmesi imkanı sağladı." dedi.

Filistinli mimar, ancak Gazzelilerin çoğunun zorlu ekonomik şartlar nedeniyle evlerinin iç dekorasyonunu temel ihtiyaçlara göre, hoş bile olsa mali yüklerini artıracak müdahaleler olmaksızın tasarlama eğiliminde olduğunu söyledi.

İsrail ablukası, işlerini aksatıyor

Çalışmaları için gereken balta kumaş olmak üzere çeşitli malzemelere İsrail ablukası nedeniyle kısıtlı şekilde ulaştıklarını, bunun da işlerini aksattığını belirten Keşku, şunları söyledi:

"Bazen belirli bir kumaş türünü kullanarak bir şekil tasarlıyoruz ve bu kumaşı almak için pazara gidiyoruz. Ancak kumaşın gelişinin kesintiye uğramış olduğunu görüyoruz. Bu durum karşısında tasarımda ve kumaşta değişikliğe gidiyoruz ya da kullanmaya başladığımız kumaşın yerini alternatif başka bir kumaş alıyor."

Bu durumun müşteri ile önceden kararlaştırılmış işleri de aksattığına değinen Keşku, eksik malzemelerin tedariki için görüştükleri satıcıların da piyasanın durgun olduğu bir dönemde istenilen ürünlerin ithali karşısında endişelerini ifade ettiklerini aktardı.

Keşku, eğitimini aldıkları mimarlık bölümünde de benzer sıkıntıları yaşadıklarına işaret ederek, ablukanın mimarlık ve dekorasyon sektöründe gerekli hammaddelerin girişini kısıtlı hale getirdiğini, bu nedenle durgunlaşan sektörde mezuniyetten sonra iş bulma fırsatlarının da engellediğini dile getirdi.

"Mühendislik sektörü de Gazze'deki diğer sektörler gibi ablukadan etkilendi." diyen Keşku, mezun oldukları dönemde hammadde girişinin yasaklanması ve pazardaki durgunluk nedeniyle iş imkanlarının çok kısıtlı olduğunu aktardı.

Çalışmalarını, yaklaşık iki yıl önce sosyal paylaşım sitesinde açtıkları çevrim içi bir mağaza aracılığıyla pazarladıklarını kaydeden Keşku, "Hobilere ve becerilere dayalı bu küçük proje, geçim kaynaklarımızı destekliyor; Gazze Şeridi'ndeki zorlu ekonomik şartların gölgesinde maddi açıdan kadınların güçlerini artırıyor." dedi.

Keşku, bölgedeki ekonomik duruma ilişkin de şunları kaydetti:

"Gazze'deki durum istikrarsız. Bugün istikrarlı bir işe sahip olan biri, yarın işini kaybedebilir. Bu nedenle işin devamlılığı ve gelirin kesilmemesi için geriye becerinin en iyi şekilde kullanılması ve küçük projeler kalıyor."