Haberler

Gazze ve Megazi'deki İsrail saldırılarında 3 Filistinli yaralandı, evler yıkıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze kentinde ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinli yaralandı. Saldırılarda hedef alınan binalar yıkılırken çevredeki evler hasar gördü, yaralılar Şifa Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinde ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinli yaralandı, hedef alınan binalar yıkıldı, çevredeki evlerde hasar meydana geldi.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre Gazze kentinin batısında, Abbas Polis Merkezi'nin arkasındaki bir alana düzenlenen saldırıda yaralanan 3 Filistinli, Şifa Hastanesine nakledildi.

Hedef alınan bölgenin, Gazze kentinin batısında, yerinden edilen Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı bir yerleşim alanı olduğu belirtildi.

Gazze kent merkezindeki Yermuk Caddesi'nin batısında bulunan bir ev de İsrail'in İHA saldırısıyla hedef alındı. Görgü tanıkları, saldırıda binanın tamamen yıkıldığını aktardı.

Megazi Mülteci Kampı'nda evler hedef alındı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda ise İsrail ordusu, çarşı bölgesinde Ebu Muaylık ailesine ait bir eve saldırı düzenledi. Saldırıda ev yıkılırken çevredeki konutlarda büyük hasar oluştu.

Megazi Hizmetler Kulübü yakınlarında Sade ailesine ait bir ev de ikinci saldırıda tamamen yıkıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın güneydoğusunda bulunan Mezari Suud Kavşağı yakınlarına sis bombası attığı bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 72 sitede yayınlandı.
Ayazağa’da selin iş yerinde neden olduğu yıkım kamerada

İstanbul'dan kabus görüntüleri!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YENİ Partili Hazal Koç'tan AK Partili Dündar Ziya Gültekin'e duygusal veda

YENİ Partili Hazal Koç'tan AK Partili Ziya Gültekin'e duygusal veda
Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den MFÖ için yeni dönem kararı

Özkan Uğur'suz MFÖ ne olacak derken sürpriz karar geldi
İstanbullular dikkat! Yağışlar bitmedi, yarın yine etkili olacak

İstanbullular dikkat! Kabus bitmedi, geri geliyor
İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer

İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer
FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma fikri nedeniyle özür diledi

Hatasını anlayıp yola geldi! Herkesin önünde açık açık özür diledi
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp

Bakan Çiftçi açıkladı! Sel felaketinde kayıp sayısı yine arttı
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor