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Gazze'deki Filistinlilerden Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki

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Gazze'de çok sayıda Filistinli, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınına tepki amacıyla gösteri düzenledi.

Gazze'de çok sayıda Filistinli, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınına tepki amacıyla gösteri düzenledi.

Filistinli Alimler Birliği ve Gazze'deki Yasama Meclisi Kudüs Komisyonunun da aralarında bulunduğu kurumların, Yahudi yerleşimcilerin, İsrail güçlerinin koruması altında bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını protesto için düzenlediği gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Gazze sokaklarında yürüdükten sonra Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı önünde toplanan Filistinliler, "Aksa, İslam ümmetinin şerefi ve inancıdır", "Kollarımızı kesseler de Aksa'nın bayrağı yere düşmez" yazılı pankartlar açtı.

Kaynak: AA / Montaser Alsawaf - Güncel

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