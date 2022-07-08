Gazze'de zor ekonomik koşullara rağmen kurbanlık satışları iyi görünüyor - Haberler

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Gazze'de zor ekonomik koşullara rağmen kurbanlık satışları iyi görünüyor

AA - Montaser Alsawaf - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kurban pazarından detaylar Tarım Bakanlığı Hayvancılık Hizmetleri Genel Müdürü Hassan Azzam ile röportaj Hayvan pazarından detaylar Hayvan pazarına kurbanlık getiren Filistinli Mecid Ukrayyim ile röportaj Detaylar Gazze'de zor ekonomik koşullara rağmen kurbanlık satışları...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kurban pazarından detaylar

Tarım Bakanlığı Hayvancılık Hizmetleri Genel Müdürü Hassan Azzam ile röportaj

Hayvan pazarından detaylar

Hayvan pazarına kurbanlık getiren Filistinli Mecid Ukrayyim ile röportaj

Detaylar Gazze'de zor ekonomik koşullara rağmen kurbanlık satışları iyi görünüyor

AA / Montaser Alsawaf - Güncel

Kurban Gazze Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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