Gazze'de zor ekonomik koşullara rağmen kurbanlık satışları iyi görünüyor
AA - Montaser Alsawaf - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kurban pazarından detaylar Tarım Bakanlığı Hayvancılık Hizmetleri Genel Müdürü Hassan Azzam ile röportaj Hayvan pazarından detaylar Hayvan pazarına kurbanlık getiren Filistinli Mecid Ukrayyim ile röportaj Detaylar Gazze'de zor ekonomik koşullara rağmen kurbanlık satışları...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kurban pazarından detaylar
Tarım Bakanlığı Hayvancılık Hizmetleri Genel Müdürü Hassan Azzam ile röportaj
Hayvan pazarından detaylar
Hayvan pazarına kurbanlık getiren Filistinli Mecid Ukrayyim ile röportaj
Detaylar Gazze'de zor ekonomik koşullara rağmen kurbanlık satışları iyi görünüyor
AA / Montaser Alsawaf - Güncel