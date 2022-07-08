Gazze'de zor ekonomik koşullara rağmen kurbanlık satışları iyi görünüyor GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kurban pazarından detaylar Tarım Bakanlığı Hayvancılık Hizmetleri Genel Müdürü Hassan Azzam ile röportaj Hayvan pazarından detaylar Hayvan pazarına kurbanlık getiren Filistinli Mecid Ukrayyim ile röportaj Detaylar Gazze'de zor ekonomik koşullara rağmen kurbanlık satışları... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kurban pazarından detaylar Tarım Bakanlığı Hayvancılık Hizmetleri Genel Müdürü Hassan Azzam ile röportaj Hayvan pazarından detaylar Hayvan pazarına kurbanlık getiren Filistinli Mecid Ukrayyim ile röportaj Detaylar Gazze'de zor ekonomik koşullara rağmen kurbanlık satışları iyi görünüyor AA / Montaser Alsawaf - Güncel Kurban Gazze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gazze'de zor ekonomik koşullara rağmen kurbanlık satışları iyi görünüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.