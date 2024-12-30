Gazze'de Soğuk Hava Koşulları Filistinlilerin Yaşam Mücadelesini Zorlaştırıyor

İsrail'in bir yılı aşkın süredir saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde yerinden edilen ve derme çatma çadırlarda kalan Filistinliler, bombardıman, açlık ve hastalıkların ardından kış mevsiminin girmesiyle dondurucu soğuk altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımı 15 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda ikamet etmek zorunda kalıyor.

Havaların soğumasıyla Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.

Kış mevsiminin beraberinde getirdiği dondurucu soğuklarla beraber, 2 milyon yerinden edilmiş Filistinli, insani bir felaketle karşı karşıya.

Filistinliler, her türlü imkansızlığın oluşturulduğu bölgede kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerine ulaşamıyor.

Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin bedenleri ise soğuk havaya yenik düşüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde son 1 haftada dondurucu soğuk nedeniyle 6'sı bebek 7 kişi hayatını kaybetti.

Gidecek yerleri kalmayan Filistinliler, sığındıkları El-Mevasi'de açlık, susuzluk ve dondurucu soğuk altında yaşam savaşı veriyor.

Defalarca yerlerinden edilen siviller, dondurucu soğuk altında saldırılar altında yırtık, sökük ve artık kullanılamaz hale gelen kumaş ve naylon çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Yağmur ve soğuğu geçiren bu çadırlarda ikinci kız mevsimini geçiren Filistinliler, soğuktan kaynaklı çeşitli hastalıklarla boğuşuyor.

Kötü hava koşullarıyla mücadele eden kadın, çocuk ve yaşlıların da kaldığı çadırlar, yağmur nedeniyle sık sık sular altında kalıyor.

Mevasi bölgesi

Sığınmacıların büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinden güneydeki Refah kentine kadar Akdeniz sahili boyunca uzanan Mevasi bölgesinde yaşıyor.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı verilere, Gazze'ye yönelik saldırıları başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 1 milyon 700 bin kişi bu bölgeye sığınmak zorunda kaldı.

Çadırların yüzde 81'i yıpranmış bir halde

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırların yüzde 81'i tamamen yıprandı. 135 bin çadırdan yaklaşık 110 bini kullanılamaz halde." ifadesine yer verildi.

Kış aylarının girmesi ve dondurucu soğukların başlamasıyla yerinden edilenlerin şartlarının zorlaştığına dikkat çekilen açıklamada, "İsrail bir kere daha, binlerce sığınmacının hayatını tehdit eden yeni bir insanlık trajedisine neden oluyor." denildi.

Açıklamada, İsrail'in evlerini yerle bir etmesi sonucu sokaklarda kalan sığınmacıların zor koşullarda hayatta kaldığı ifade edilerek, son günlerce aralarında bebeklerin de olduğu bazı sığınmacıların soğuklara dayanamayarak hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

"Yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş insan, bir yılı aşkın bir süredir, artık kullanılamaz hale gelen kumaştan yapılmış çadırlarda yaşıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, binlerce evi yerle bir eden ve Filistinlileri evsiz bırakarak onları elverişsiz çadırlarda yaşamaya mecbur bırakan İsrail güçlerinin işlediği soykırım nedeniyle bölgede insani bir felaket yaşandığı kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor

Uluslararası topluma derhal harekete geçmesi ve İsrail'in işlediği soykırım suçunu durdurması için etkili ve acil adım atması çağrısında bulunulan açıklamada, her Filistinli aileye bir sığınak temin edilmesi talebinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Arap ve İslam ülkelerine ve tüm insani ve uluslararası kuruluşlara, "Gazze Şeridi'ndeki sivillerin kurtarılması ve onlara temel barınma, yiyecek ve ilaç ihtiyaçlarının güvence altına alınacak şekilde sağlanması için acil eylem gerekliliği" çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunması, yerinden edilmiş kişilerin, özellikle çadırlara ve barınak merkezlerine girerken özellikle çocuklar, hastalar ve yaşlılar için "aşırı soğuk" tehlikelerinden kaçınmaları için talimatlar yayınladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü de açıklamasında Filistin ve Gazze'de hava sıcaklıklarında bir düşüş beklentisi olduğu belirtilerek, yerinden edilmiş kişilere, "el ve ayak gibi vücut uzuvlarına sıcak bandajlar yerleştirmeleri, zaman zaman bunları birbirine sürtmeleri ve çocukların vücut sıcaklıklarını sürekli izlemeleri" çağrısında bulunuldu.