Gazze'de lösemili 7 yaşındaki çocuğun durumu, İsrail çıkış izni vermeyince kötüleşti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nden çıkışına izin vermediği 7 yaşındaki lösemi hastası Muhammed el-Cibali'nin sağlık durumu gittikçe kötüleşiyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ne Ekim 2025'teki ateşkesle üzerinde anlaşmaya varılan miktarlardaki gıda, ilaç, tıbbi malzeme girişini engelliyor.

Bölgeye girişi engellemekle kalmayan Tel Aviv, tedavi için bölgeden çıkışlara da izin vermiyor.

Adeta açık hava hapishanesine dönen Gazze'de İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, sağlık sisteminde büyük yıkıma yol açarken, özellikle tedavi için bölge dışına çıkması gereken çocuklar ve ağır hastalar ciddi mağduriyet yaşıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk, 2 bin 800'ü kanser hastası olmak üzere yaklaşık 21 bin hasta yurt dışına çıkmayı bekliyor. Bunlardan 194'ünü acil tedavisi gereken hayati tehlikesi bulunan hastalar oluşturuyor.

Pek çok kişi de tedavi umuduyla beklerken hayatını kaybediyor.

Küçük çocuk ölüme mahkum ediliyor

7 yaşındaki lösemi hastası Muhammed el-Cibali de imkansızlıklar nedeniyle tedavi için Gazze'den ayrılması gereken binlerce hastadan biri.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail, Gazze'de imkansızlıklar içinde durumu gittikçe kötüye giden küçük çocuğun nakline izin vermiyor.

Ailesinin daha önce pek çok kez izin talebini iletmesine rağmen İsrail, talepleri reddederek küçük çocuğu yavaşça ölüme mahkum ediyor.

"Yavrum lösemi hastası"

Bakanlığın yayınladığı görüntüde konuşan Cibali'nin annesi Ummu Muhammed, İsrail'in, küçücük bir çocuğun tedavisine engel olmasına tepki göstererek, "Yavrum lösemi hastası, durumu gittikçe kötüleşiyor ve yurt dışında tedavi olması gerekiyor. Ama İsrail, çıkışına izin vermiyor." dedi.

İsrail'in önce Muhammed'in yanındaki refakatçilerin geçişine izin vermediğini anlatan anne, "Her seferinde başka bir refakatçiyle yeni talepte bulunduk. Ben, kardeşim, kızım, amcası, halası ayrı ayrı taleplerde bulunduk ama kabul etmediler. En sonunda da Muhammed'in geçişini reddettiler." ifadelerini kullandı.

Çaresiz anne, "Daha 7 yaşında hasta bir çocuk. Ne günahı var ki gitmesine izin vermiyorlar?" diyerek İsrail'in keyfi kararlarının çocuğun hayatını tehlikeye attığını dile getirdi.

Bir hafta önce yoğun bakıma girdi

Doktor Meysun Hicazi, Muhammed'e 6 ay önce lösemi teşhisi konulduğunu ve bağışıklık sisteminin zayıflamasından ötürü durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini söyledi.

Hicazi, küçük çocuğun yaşadığı ağır enfeksiyon nedeniyle bir hafta önce yoğun bakıma girdiğini ve solunum cihazına bağlandığını ifade etti.

Çocuğun sağlık durumunun riskli olduğunu söyleyen Hicazi, Gazze Şeridi'nde ihtiyaç duyduğu tedavi imkanlarının bulunmaması nedeniyle tedavisinin bölge dışında sürmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana tedavi olmayı beklerken engellemeler nedeniyle yurtdışına çıkamadığı için 1300'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA