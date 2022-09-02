Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan 581 öğrenci için icazet töreni düzenlendi
Güncel Haberler
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni düzenlendi.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni düzenlendi.
Törene, kentin faklı bölgelerinden yüzlerce Filistinli katıldı.
Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı Genel Müdürü Bilal İmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri törenle Gazze genelinde kız ve erkek öğrencilerden oluşan 581 hafızı onurlandırdıklarını söyledi.
İmad, hafızların Kur'an-ı Kerim'i tek celsede ezbere okuyarak hatmettiğini dile getirdi.
Kaynak: AA / Mohammed Habooush - Güncel