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Gazze'de alıkonulan 30 kişinin cesetleri bulundu

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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da İsrail tarafından abluka altında tutulan bir okulda 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cansız bedenleri bulundu. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in bu kişileri infaz ettiğini söyledi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da İsrail'in abluka altında tuttuğu bir okulda 30 kişinin cansız bedenleri bulundu.

OKULDA 30 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'daki bir okulda 30 kişinin elleri ve gözleri bağlı şekilde cesetleri bulundu. Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da İsrail tarafından abluka altında tutulan bir okulda 30 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ortaya çıktı.

"ESİRLERİN ELLERİ VE KOLLARI BAĞLIYDI"

Olay yerinde bulunanlar görgü tanıkları, öldürülenlerin ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğunu belirterek, bunu alıkonuldukları şeklinde yorumladı. Esirler Cemiyeti ise bu durumu, "İsrail'in cansız bedenleri bulunan bu kişileri sahada infaz ettiğinin açık bir göstergesi" şeklinde değerlendirdi.

"ALIKONULANLAR TACİZ VE İŞKENCEYE MARUZ KALDI"

Açıklamada "Gazze'de soykırımın ve alıkonulanlara yönelik zorla kaybetme suçunun 117 gündür devam etmesi nedeniyle alıkonulan Filistinlilerin infazlarına ilişkin verilerin arttığı" kaydedildi. Ayrıca esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerin tanıklıklarına göre alıkonulanların taciz ve işkenceye maruz kaldığına ilişkin ifadelerdeki artışa dikkati çekildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de alıkonulanları "zorla kaybetme"sinin tek açıklamasının, bu kişileri tecrit ederek onlara yönelik işlediği suçları örtbas etmek olduğu belirtildi. Cemiyet ayrıca İsrail'in ilgili uluslararası ve Filistinli kuruluşlar da dahil insan hakları kurumlarına, Gazze'dekiler de dahil bugüne kadar alıkoyduklarının akıbeti ve yerine ilişkin herhangi bir bilgi vermeyi reddettiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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