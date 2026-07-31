Gazze Barış Kurulu Temsilcisi Mladenov, silah bırakma ve sivil geçiş konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu:

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Gazze Şeridi'nde "silahların bırakılması ve sivil geçiş konusunda anlaşmaya varıldığını" bildirdi.

Mladenov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Gazze konusunda varılan anlaşmaya ilişkin paylaşım yaptı.

"Bugün Gazze'de silahların devre dışı bırakılması ve sivil geçiş konusunda anlaşmaya varıldı. Buraya gelmek aylar süren çok zorlu müzakereleri gerektirdi. Başaramayacağımıza inandığım birkaç an oldu. Bundan sonra ne olacağı ise daha da önemli." ifadelerini kullanan Mladenov, İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekilmesinin, silahların bırakılmasıyla "eş zamanlı ilerlemesi gerektiğine" ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) ile Filistin halkının kendi geleceğini eline alabilmesi için siyasi ve pratik desteğe ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Mladenov, sürecin ilerletilmesindeki liderliğinden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederken, Türkiye, ABD, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de müzakerelerin tıkandığı anlarda masada kalmalarını sağlayan destekleri ve yardımları dolayısıyla minnettar olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 2803 sayılı kararın tam olarak uygulanmasının önemini sürekli vurguladığı için teşekkür eden Mladenov, "Önümüzde yeniden inşa edilmiş, Filistinliler tarafından yönetilen, İsrail ile barış içinde yaşayan bir Gazze ve İsrail-Filistin çatışmasına anlamlı bir çözüm bulmak için siyasi bir ufuk var. Şimdi yapılması gereken iş budur." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullanmıştı.

Trump, silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze Şeridi'nden geri çekileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA