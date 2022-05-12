Gazipaşa 13. Tarım Fuarı devam ediyor

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 13'üncü kez düzenlenen tarım fuarı, ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle düzenlenen "13. Gazipaşa Tarım Fuarı"nın ikinci gününde ziyaretçiler bölgede yetiştirilen bitki, meyve ve sebze fidan ve tohum stantlarını gezdi.

Fuarda Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile Alanya, Gazipaşa ve Antalya Büyükşehir belediyelerin stantları ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü BATEM Üretme ve İşletme Bölüm Başkanı Dr. Süleyman Bayram, ziyaretçilere 'Avokado yetiştiriciliği' konulu sunum yaptı.

Sunumda avokadonun ticari değerinin gittikçe arttığını dile getiren Bayram, bu konuda planlama yapılması gerektiğini bildirdi.

Avokado yetiştiriciliğinin dünyada gittikçe arttığını kaydeden Bayram, Türkiye'de de avokado üretiminin de ciddi rakamlara ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Yarın sona erecek fuarda 59 firmanın stant açtığı öğrenildi.