Gaziantep'te motosiklet sürücülerine 5 bin kask dağıtıldı

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Kebap dumansız, motorcu kasksız olmaz" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine 5 bin kask dağıtıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil Trafik Parkı'nda düzenlenen törende, Trafik Haftası dolayısıyla farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Trafiğin doğrudan can güvenliğiyle ilgili olduğunu vurgulayan Çeber, "2030 yılına kadar Türkiye'de trafik kazalarından kaynaklı kayıpları en az yüzde 50 azaltmaya yönelik bir strateji planımız bulunuyor. En fazla can kaybı ve yaralanma ne yazık ki trafikte yaşanıyor. Bu yüzden bu alanda yoğun bir mücadele yürütüyoruz." dedi.

Kentte motosiklet sayısının toplam araç sayısının üçte birini aştığını, ancak kazalara karışma oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu belirten Çeber, motosiklet kullanıcılarının fiziksel olarak daha savunmasız olduğunu ifade etti.

Vali Çeber ile AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Eyüp Özkeçeci, İrfan Çelik Aslan ve Mesut Bozatlı, güvenli sürüş eğitimini tamamlayan motosiklet sürücülerine plaket ve kask verdi.

Törende ayrıca ilkokul öğrencilerine trafik parkında uygulamalı eğitim verildi.

Proje kapsamında toplam 5 bin kaskın, eğitimlerini tamamlayan sürücülere dağıtıldığı bildirildi.