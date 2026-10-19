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Gaziantep'te kuyumcuya biber gazı sıkıp 850 gram altınla kaçan 3 şüpheli aranıyor

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Gaziantep'te kuyumcuya biber gazı sıkıp 850 gram altınla kaçan 3 şüpheli aranıyor
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Gaziantep'te kuyumcuya giren 3 kar maskeli ve silahlı şüpheli, biber gazı sıkıp bir el ateş açtıktan sonra 850 gram altınla kaçtı. Polis, 5 milyon 650 bin TL değerindeki altının alındığı olayda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te kar maskeli ve tabancalı 3 şüpheli girdikleri dükkanda kuyumcuya biber gazı sıkıp, 5 milyon 650 bin TL tutarında 850 gram altını alıp kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Erdem'e ait kuyumcu dükkanına giren kar maskeli ve silahlı 3 kişi, iş yeri sahibine biber gazı sıktıktan sonra bir el ateş açtı. Şüpheliler daha sonra tezgahlardan aldıkları 850 gram altını yanlarında getirdikleri torbaya koyarak kaçtı. Kuyumcunun da müdahalede bulunduğu olayda, silah seslerini duyan komşu esnafın da yardıma gelmesiyle panikleyen soyguncular kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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