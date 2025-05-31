Gaziantep'te Kaybolan Otizmli Çocuk İçin Büyük Arama Çalışması

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 969 kişilik ekiple sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için 969 kişilik ekip çalışmalara devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı farklı birimlerden 643 personel, 45 araç, 8 dron, 2 jandarma asayiş bot timi, 2 Jandarma Arama Kurtarma Timi, 2 Sahil Güvenlik Bot Timi, 4 iz ve kadavra köpeği, 1 İHA arama faaliyetlerini sürdürüyor.

AFAD İl Müdürlüğüne bağlı su arama personeli, dalgıçlar, itfaiye ekipleri de gece görüş dronları, su altı ve su üstü sonar arama ve görüntüleme cihazları kullanarak çalışma yapıyor.

Murat ve Aynur Özdemir çiftinin kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolan 10 yaşındaki otizmli oğulları Onur Özdemir, 24 Mayıs'ta kaybolmuş, ilçede birçok ekip tarafından arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.