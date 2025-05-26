Gaziantep'te Kaybolan Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Gaziantep'te Kaybolan Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onur Özdemir'i bulmak için AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülen arama çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki arama faaliyetlerine insansız hava araçları ve izci köpekleri de katılıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Murat ve Aynur Özdemir çiftinin 24 Mayıs'ta kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolan 10 yaşındaki otizmli oğulları Onur Özdemir'i arama çalışmaları sürdürülüyor.

Bölgedeki çalışmalara AFAD, jandarma, köy korucuları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri katılıyor.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, çalışmaları yerinde takip ederek, gazetecilere, ihbarın alındığı andan itibaren güvenlik güçlerinin hızla arama çalışmalarına başladığını belirtti.

İşçimen, şunları kaydetti:

"Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis, Niğde ve Kayseri'den AFAD ekipleri hızlıca olay bölgesine sevk edildi. Komando ekiplerimiz de bölgede görev yapmaya başladı. Aktif olarak 60 kilometrelik bir alanda arama ve tarama faaliyetleri yürütülüyor. Ayrıca insansız hava aracı (İHA) da bölgede çalışmalara destek veriyor. İzci köpekler de arama faaliyetlerine dahil edildi. Şu anda yaklaşık 350 personel sahada görev yapıyor, bölge halkından da gönüllü olarak katılanlarla bu sayı yaklaşık 500 kişiye ulaşıyor. Her geçen gün katılım daha da artıyor. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarımız aralıksız ve kesintisiz şekilde devam etmektedir."

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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