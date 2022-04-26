GAZİANTEP'TE, GÖLETLER DOLDU

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Bayraktepe ve Güneş göletleri, karların erimesi ve yağışlarla tamamen doldu.

Bayraktepe ve Yesemek Mahalleleri sınırlarında bulunan Bayraktepe ve Güneş göletlerinde, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi düşmüştü. Bu yıl, karların erimesi ve yağışların ardından göletlerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bölge çiftçilerini sevindirdi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, göletlerin karların erimesi ve yağışlarla tam kapasiteye ulaştığını belirterek, Özellikle enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğu bu dönemde göletlerimizin 11 bin dekar alanı sulayacak olması bölge çiftçilerimizi sevindirmektedir dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel